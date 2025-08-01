Планы Британии, Франции и Канады признать Палестину по факту создают стимул для боевиков ХАМАС и подрывают мирные переговоры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio.

Он подчеркнул: палестинское государство невозможно без согласия Израиля. При этом западные страны не могут даже сказать, где будет расположена Палестина и кто ею будет управлять.

«Представьте, что вы — ХАМАС. Удерживаете 20 заложников, прячетесь в туннелях, и тут слышите, как крупные державы фактически встают на вашу сторону. Это — поощрение», — заявил Рубио.

Он добавил, что угрозы Британии признать Палестину в случае отказа Израиля от перемирия до конца сентября лишь мешают диалогу.

«Если ХАМАС отвергнет перемирие, признание Палестины станет гарантией. Это нелепо», — пояснил он.

Рубио также упрекнул западные страны в избирательности:

«Хотелось бы, чтобы они хоть раз собрались и сказали прямо: освободите 20 живых заложников. Это тоже должно быть приоритетом».