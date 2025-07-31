Постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 14 июля 2025 года Кямалу Сафарову был продлён срок содержания под стражей по 19 октября 2025 года.

Апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию подал защитник К.Сафарова, говорится в сообщении суда.

Рассмотрев доводы жалобы и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил судебный акт без изменения. К.Сафаров останется под стражей по 19 октября.

Напомним, что ранее суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Ахлимана Гянджиева и Бакира Сафарова.