С приближением 8 августа — даты ультиматума Дональда Трампа Владимиру Путину — нарастает напряжённость. Президент США пригрозил ввести масштабные вторичные санкции, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине, пишет National Security Journal.

Аналитики считают, что вероятность подлинного перемирия со стороны Путина крайне мала: внутри России это выглядело бы как слабость. Кремль, скорее всего, будет затягивать переговоры и угрожать Западу.

Теперь всё зависит от решимости Трампа. Если он выполнит обещание и введёт жёсткие санкции против стран, торгующих с РФ, а также нарастит военную помощь Украине и поддержит конфискацию $300 млрд замороженных российских активов, это может изменить ход войны. Полумеры, напротив, подорвут его авторитет и укрепят позиции Путина.

Если Трамп не решится на действия, Кремль продолжит навязывать «мир на своих условиях», сохраняя видимость дипломатии. Как отмечает экс-посол США Джон Хербст, только решительные шаги, в отличие от «вялой политики Байдена», способны остановить успехи России и ударить по её экономике.

Сейчас всё в руках Трампа: если он осознает силу своей позиции и воспользуется ею, это может приблизить конец войны. В противном случае Путин воспримет колебания как зелёный свет для новых атак.