После того, как глава ФРС США Джером Пауэлл вновь отказался снижать ключевую ставку, отметив к тому же, что ее снижение не предрешено и в дальнейшем, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обрушился на него с резкой критикой, назвав в своей соцсети Truth Social «слишком злым, слишком глупым и слишком политичным».

По словам Трампа, политика Пауэлла, которого он снова охарактеризовал как «опоздавшего», обходится США в триллионы долларов. Также Трамп упомянул «одну из самых некомпетентных или коррумпированных реконструкций зданий в истории строительства».