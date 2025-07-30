Украина работает над производством баллистических ракет. И она очень близка к тому, чтобы иметь данное оружие для ударов вглубь России. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Отвечая на вопрос ВВС, когда можно будет увидеть украинские баллистические ракеты и регулярное использование по целям в России, министр указал на то, что Украина очень близка к этому.

«Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — заявил министр.