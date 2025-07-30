В Украине мобилизация почти всегда проходит без скандалов. Резонансных случаев насчитывается лишь 5-10%. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, которого цитирует ВВС.

Он отметил, что мобилизация продолжается по плану.

«Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и уезжают в учебные центры», — сказал Шмыгаль.

По его словам, мобилизация — это сложный процесс, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина.

«Войну никто не любит. И украинцы не начинали эту войну, мы хотим жить в мирной стране. Но это право жить в мирной стране мы должны отстоять», — подытожил министр.