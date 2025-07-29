Теперь Европейский союз возьмет на себя все платежи, которые мы раньше делали. Мы ведь давали сотни миллиардов долларов. Мы дали Украине 350 миллиардов долларов. И мы — по эту сторону океана.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента США Дональда Трампа.

«Это ведь даже не наша война. Но через Байдена они получили 350 миллиардов. И я вот думаю: куда все это делось? Наверное, все ушло на оружие. А Европа дала 100 миллиардов, мы дали 350. И, по правде говоря, должно было быть наоборот. Но теперь НАТО будет оплачивать 100% стоимости всего оружия и остального. Так что НАТО будет распределять оружие и платить за него», — добавил лидер американской администрации.