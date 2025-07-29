Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике идею подполковника США Джеффри Фрица купить у России Командорские острова. Она заявила, что продажа Родины — это одно из самых страшных преступлений.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — отметила Захарова.

По ее словам, если у Фрица есть деньги на приобретение островов, то ему лучше вложить их в решение других проблем своей страны: «Он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», — отметила Захарова.

Ранее подполковник Сухопутных сил США Джеффри Фриц предложил выкупить у России Командорские острова за $15 млрд для сдерживания Китая. По его мнению, эта сделка поможет укрепить безопасность США и подтвердить американское лидерство в Арктике.