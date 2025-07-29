В Центральном ботаническом саду возможно присутствие любых видов живых организмов, в число которых входят и насекомые. Данная информация приводится в заявлении администрации заведения в связи с инцидентом с укусом змеи.

Отмечается, что сад представляет собой единое природное пространство, где особое внимание уделяется охране как флоры, так и фауны.

«Вмешательство в среду обитания живых существ, населяющих сад, может нарушить экологическое равновесие и повлечь негативные последствия», — говорится в заявлении.

Администрация сада призвало посетителей передвигаться исключительно по специально отведенным тропинкам и не оставлять детей без присмотра.