В Центральном ботаническом саду Баку ядовитая змея укусила 7-летнего мальчика. Инцидент произошёл накануне, сообщает Qafqazinfo.

Ребёнок был экстренно госпитализирован в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. По информации TƏBİB, его состояние остаётся тяжёлым.

«Вчера в результате укуса змеи в токсикологическое отделение был доставлен несовершеннолетний 2018 года рождения. Ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, включая введение противозмейного антидота. В настоящее время лечение продолжается, состояние ребёнка оценивается как тяжёлое», — говорится в заявлении ведомства.