Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором тот пригрозил США войной после того, как Дональд Трамп сократил «ультиматум» Москве до 12 дней.

На своей странице в X Грэм написал, что Трамп настроен решительно и намерен завершить войну между Россией и Украиной.

«Тем в России, кто считает, что президент Трамп не имеет серьезных намерений положить конец кровопролитию между Россией и Украиной. Вы и ваши клиенты вскоре убедитесь, что глубоко ошибались. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не является президентом», — отметил Грэм.

Он также призвал Россию сесть за стол переговоров.