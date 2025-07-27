США и Евросоюз заключили торговую сделку. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

«Мы достигли соглашения. Это выгодное соглашение для всех», — отметил американский президент. По его словам, это «своего рода партнерство».

Он отметил, что пошлины на импорт европейских товаров в США составят не менее 15% — опустить ниже этого числа Вашингтон их не может. Кроме того, ЕС будут закупать у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику «на 600 миллиардов долларов больше, чем уже инвестирует», сказал Трамп (цитата по CNN). Также ЕС согласился открыть рынки стран для торговли с США по нулевым тарифам и закупить «огромное количество» военной техники.

Урсула фон дер Ляйен указала на то, что сторонам удалось заключить выгодную сделку. Соглашение было достигнуто, как сообщает Bloomberg, менее чем за неделю до крайнего срока вступления в силу повышенных пошлин в 50%, которыми Трамп ранее пригрозил Евросоюзу.