В Ленинградской области сообщают об атаке дронов. Слышны взрывы. Об этом информирует ASTRA.

Уточняется, что в районах Гатчина, Всеволожск, Кронштадт и Волосовский заметили движение беспилотных летательных аппаратов. Местные жители пишут в чатах, что некоторые дроны, вероятно, были сбиты — они слышали взрывы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал об угрозе от БПЛА. Из-за этого петербургский аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправление самолетов.

Известно, что было задержано или отменено более 70 рейсов.