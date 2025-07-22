Власти Северной Осетии объявили о полном запрете массовых мероприятий. Информацию приводит «Интерфакс».
Уточняется, что оперативный штаб региона получил сведения «об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников».
Власти заявили, что запрет на митинги связан с «поступающей информацией в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе».
Также запрещены фото- и видеосъемка военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников.
На данный момент неизвестно, когда запрет на проведение митингов будет снят.