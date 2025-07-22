Администрация президента США Дональда Трампа сообщила гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, что дальнейшее участие страны в деятельности организации «не отвечает национальным интересам» Соединенных Штатов. США перестанут быть полноправным членом ЮНЕСКО с 31 декабря 2026 года.

«ЮНЕСКО занимается решением проблем, вызывающих разногласия в обществе и культуре, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН — глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике «Америка прежде всего»»,— сообщил Госдепартамент.

По утверждению ведомства, решение ЮНЕСКО принять Палестину в качестве члена организации «крайне проблематично», противоречит американской политике и способствует распространению «антиизраильской риторики».