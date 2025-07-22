Telegram-канал Baza сообщил, что его главный редактор Глеб Трифонов и несколько других сотрудников находятся в здании Следственного управления Следкома Москвы. В ведомстве информацию отрицают, сказано в публикации.

Защитник главреда Алексей Михальчик заявил, что адвокатов не пускают к задержанным более двух с половиной часов. В беседе с РИА Новости он сообщил о пяти задержанных сотрудниках Baza.

О задержании главреда Telegram-канал сообщил сегодня утром. В редакции Baza и дома у Глеба Трифонова прошли обыски. Силовики изъяли из офиса телефоны, компьютеры и документы, пишет канал.

СКР подтвердил проведение обысков в Москве по делу о превышении полномочий полицейскими. По данным ведомства, сотрудники МВД незаконно передавали служебную информацию, которая в итоге публиковалась в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что сотрудники территориальных подразделений МВД задержаны по делу о передаче служебной информации третьим лицам. В правоохранительных органах пояснили ТАСС, что под «третьими лицами» имеется в виду Telegram-канал Baza.

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей»,— уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.