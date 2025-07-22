Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая якобы «поддерживает разжигающие рознь цели», заявили в Белом доме.

«Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает… разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», — приводит газета New York Post слова зампредставителя Белого дома Анны Келли.

Издание напоминает, что в феврале Трамп постановил провести оценку американского присутствия в организации.