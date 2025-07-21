Израиль считает совместное заявление 25 стран по ситуации в секторе Газа «оторванным от реальности». Об этом говорится в заявлении МИД государства.

«Израиль отвергает совместное заявление, опубликованное группой стран, поскольку оно оторвано от реальности и посылает неверный сигнал движению ХАМАС», — отмечается в заявлении. «В заявлении [группы стран] не признается роль и ответственность ХАМАС за сложившуюся ситуацию. ХАМАС — единственная сторона, ответственная за продолжение войны и страдания обеих сторон», — уточнили в министерстве.

«Существует конкретное предложение о прекращении огня, и Израиль неоднократно соглашался на это предложение, в то время как ХАМАС упорно отказывается его принять», — отмечает ведомство, указав на то, что во время «деликатных переговоров» об освобождении удерживаемых радикалами заложников «лучше избегать подобных заявлений». Кроме того, «все претензии должны быть адресованы <…> движению ХАМАС, которое начало эту войну и затягивает ее», сказали в МИД. «Вместо того, чтобы согласиться на прекращение огня, ХАМАС активно ведет кампанию по распространению лжи об Израиле», — подытожили в ведомстве.