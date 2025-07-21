Генсек НАТО Марк Рютте в ходе заседания контактной группы по Украине в видеоформате призвал министров обороны стран блока покупать у США больше оружия для Украины. Информация приводится в сообщении пресс-службы НАТО.

«Обращаясь к министрам обороны, генсек обратил внимание на инициативу, которую он с президентом США Дональдом Трампом объявил на прошлой неделе для усиления поддержки Украины путем предоставления новых американских военных возможностей Украине с помощью инвестиций союзников в Канаде и Европе», — говорится в сообщении.

Рютте также указал на то, что, покупая у США больше оружия для Украины, страны НАТО смогут приступить к выполнению сразу «трех задач, поставленных на саммите альянса в Гааге 24-25 июня: наращивать военные расходы, увеличивать военное производство и поддерживать Украину».