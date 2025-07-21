Нормальное сотрудничество между компаниями Китая и РФ не должно подвергаться чьему-либо вмешательству.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

«Нормальные отношения и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться [чьему-либо] вмешательству и влиянию, — подчеркнул он на брифинге. — Мы настаиваем на том, чтобы европейская сторона прекратила наносить ущерб законным интересам предприятий Китая, не имея на это фактических оснований».