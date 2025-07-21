Лишь 19% французов одобряют работу руководителя государства Эмманюэля Макрона и его премьера Франсуа Байру. Опрос свидетельствует о глубоком разочаровании действиями власти. К подобному выводу приходит Le Figaro.

Как оказалось, Макрон, который находится у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, получивший пост премьер-министра в декабре прошлого года, являются самой непопулярной исполнительной парой Франции.

Опросы IFOP/JDD показывают, что сейчас работой Макрона довольны лишь 19% опрошенных — это, правда, больше, чем было в свое время у бывшего президента Франсуа Олланда, который собрал лишь 13% доверия. При этом уровень одобрения Байру составил 18%, что в совокупности составляет 37%.

Для сравнения: во времена Олланда, его премьер-министр Мануэль Вальс имел поддержку в 38%, что давало президенту и премьеру общий рейтинг в 51%.

Следует отметить, что сейчас Макрон имеет самый низкий показатель доверия за весь свой президентский срок. Ранее его популярность не опускалась ниже 20%. Даже во время протестов «желтых жилетов», когда президент стал главным объектом народного возмущения, его поддерживали 23% населения.

Примечательно, что после отставки правительства Мишеля Барнье, вызванной вотумом недоверия, рейтинг президента составлял 21%, а в апреле прошлого года даже вырос до 28%.

Этот рост объясняли резкими заявлениями Дональда Трампа о таможенных тарифах, международной нестабильностью и «эффектом сплочения вокруг флага». Однако и этот кредит доверия со временем иссяк.

Стоит добавить, что даже среди избирателей Макрона на президентских выборах 2022 года лишь 49% сейчас довольны его деятельностью.

Премьер-министр Байру тем временем стал наименее популярным главой правительства в современной истории Франции.