Власти Японии предупредили свои компании на Тайване о самостоятельной эвакуации в случае, если Китай решит вторгнуться на территорию острова.

Об этом информирует Financial Times, уточняя, что подобные предупреждения японские партнёры на Тайване получают уже около трёх лет.

«Представители японского правительства заявляют компаниям, что они будут «предоставлены сами себе», если им понадобится эвакуировать персонал с Тайваня в случае китайской атаки», — говорится в сообщении.

«Предупреждения оказали сдерживающее воздействие на японский бизнес… Это отпугнуло инвестиции. На Тайвань поступает много новых американских инвестиций, но почти нет японских», — отмечает издание.