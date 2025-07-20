Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала туннель террористов, который находился в северной части Газы. Об этом информирует армейская пресс-служба.

«В районе Джабалии саперные подразделения обнаружили и уничтожили сеть подземных туннелей террористов общей протяженностью 2,7 км на глубине около 20 м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что израильские войска «расширяют наземную операцию» в указанном районе, где уже «уничтожены сотни террористических объектов, обнаружено большое количество оружия и ликвидированы десятки террористов».