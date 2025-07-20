В Госдуме хотят запретить распространение информации, пропагандирующей идеологию «расчеловечивания» среди несовершеннолетних. Так, депутат Татьяна Буцкая поведала, что квадробинг может навредить детям и даже стать причиной их смерти.

По словам Буцкой, которые приводит РИА Новости, речь идёт о временном перевоплощении детей в образы, не соответствующие человеческой природе.

«В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — сказала она.