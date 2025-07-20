В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья сообщили об атаке дронов. В Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы. Об этом пишут местные СМИ.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО уничтожила тринадцать беспилотников, которые атаковали российскую столицу.
Сильные звуки полета дронов зафиксированы также в Калужской области. Там сработала система противовоздушной обороны.
Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, за ночь перехвачено 93 дрона, в том числе 16 — на подлёте к Москве. Цели — Брянская, Московская, Калужская, Тульская, Орловская, Нижегородская, Курская, Белгородская и Рязанская области, а также акватория Чёрного моря.
Во всех четырех московских аэропортах — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — временно ввели ограничения.
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