В ночь на 20 июля жители Москвы и Подмосковья сообщили об атаке дронов. В Зеленограде и поселке Голубое прогремели взрывы. Об этом пишут местные СМИ.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО уничтожила тринадцать беспилотников, которые атаковали российскую столицу.

Сильные звуки полета дронов зафиксированы также в Калужской области. Там сработала система противовоздушной обороны.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, за ночь перехвачено 93 дрона, в том числе 16 — на подлёте к Москве. Цели — Брянская, Московская, Калужская, Тульская, Орловская, Нижегородская, Курская, Белгородская и Рязанская области, а также акватория Чёрного моря.

Во всех четырех московских аэропортах — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — временно ввели ограничения.

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