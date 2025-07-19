Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ», — написал он.

По словам Шмыгаля, оставшиеся машины поступят «в ближайшие месяцы». «Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью $245 млн, который входит в общую сумму в $1,5 млрд, предоставленной Австралией с начала конфликта», — отметил министр.

Австралийская сторона сообщала об отправке списанных танков на Украину еще в мае.

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружение и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковые системы и беспилотники. Канберра также отправила 90 военных инструкторов для подготовки ВСУ на территории Великобритании, а с октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины. Также известно по меньшей мере о 48 гражданах Австралии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.