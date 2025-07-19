Убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве стало первым покушением на украинского офицера такого уровня с начала вторжения РФ.

Как пишет The Times, за ним стоит ФСБ, использовавшая киллеров из Азербайджана, которых наняли через преступную группировку. Женщина-исполнительница попала в Украину из Молдовы, мужчину сначала не впустили из-за судимости, но позже он всё же пересёк границу. Они получили оружие и радиостанции из заранее подготовленного тайника. Сейчас СБУ пытается выяснить, кто его организовал.

Издание отмечает, что ФСБ развивает международную сеть агентов — не только в Украине, но и в Европе и США. Основная цель — вербовка уязвимых и бедных людей, подростков, игроманов, а также сторонников пророссийских партий. Им через интернет предлагают небольшие задания за деньги, постепенно переходя к диверсиям и убийствам, оплачиваемым в криптовалюте.

Ответственность за убийство Воронича взяла на себя неонацистская группировка The Base, которой, по данным экспертов, руководит из России бывший подрядчик Пентагона Ринальдо Наззаро. Эксперты уверены: группа действует не без ведома российских спецслужб.