Анри Прольо, независимый директор и председатель комитета по аудиту французской оборонной компании Dassault Aviation, одновременно входит в совет директоров российской структуры АБР Менеджмент, связанной с окружением Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Insider.

Dassault Aviation производит, в том числе, истребители Mirage 2000, которые Франция поставляет Украине. В то же время, по данным расследования, Прольо с 2013 года работает в АБР Менеджмент, которая управляет активами, связанными с близкими к Путину бизнесменами Юрием Ковальчуком и Николаем Шамаловым — через банк “Россия”, страховую компанию “СОГАЗ” и “Национальную Медиа Группу”.

Ранее, в 2015 году, Прольо уже оказался в центре скандала: из-за давления со стороны президента Франции Эммануэля Макрона ему пришлось покинуть пост главы совета директоров оборонного гиганта Thales Group — именно из-за отказа разорвать связи с Москвой. Как отмечает The Insider, тогда он сделал выбор в пользу России.