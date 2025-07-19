Президент США Дональд Трамп подал иск против Руперта Мердока и его медиахолдингов, обвинив их в клевете.

Поводом стала статья в газете The Wall Street Journal, где утверждалось, что Трамп якобы более 20 лет назад подарил Джеффри Эпштейну непристойный рисунок. Эпштейн при жизни был обвинён в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Иск под названием TRUMP v. DOW JONES & COMPANY зарегистрирован в суде южного округа Флориды. Газета WSJ принадлежит компании Dow Jones & Company, входящей в медиахолдинг Мердока — News Corporation.

Ранее Минюст США уволил прокурора Морен Коми, занимавшуюся расследованиями по делам Эпштейна и рэпера P.Diddy. Сам Трамп резко отреагировал на вопросы о возможной связи с финансистом.