Минобороны России сообщило о самой масштабной за последнее время атаке украинских беспилотников. По данным ведомства, за ночь силами ПВО было сбито 71 БПЛА над различными регионами страны.

Больше всего дронов, по утверждению военных, уничтожено над Ростовской областью — 24, и в Подмосковье — 16, из них 13 направлялись к Москве. Также перехваты зафиксированы в Брянской (11), Калужской (10), Курской (3), Орловской, Тульской и Липецкой (по 2) областях. Ещё один беспилотник сбили в Краснодарском крае.