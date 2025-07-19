Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к уголовному кодексу, которая легализует каннабис.

Правила выращивания и хранения каннабиса также будут смягчены, пишет издание Irozhlas.

Согласно поправке, гражданам разрешат выращивать не более трех растений каннабиса и хранить до 100 граммов марихуаны дома и до 25 граммов – иметь при себе на улице.

Выращивание четырех-пяти растений будет считаться правонарушением, большее количество растений – уголовным преступлением, как и хранение свыше 200 граммов каннабиса.

Преступления, связанные с марихуаной, выделят в отдельный раздел уголовного кодекса.