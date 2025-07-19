Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании сказал, что переживает из-за урожая картофеля и требует «не шутить», чтобы «не получить по ушам» от населения.

«Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило», — сказал Лукашенко и обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову с вопросом, «что с картошкой».

Министр ответил, что из-за переувлажненности, возможно, где-то упустили появление фитофторы, но урожай ожидается лучше прошлогоднего — не менее одного миллиона тонн. «Если в прошлом году мы получили 780 тысяч тонн картофеля, в этом году мы планируем получить не менее миллиона тонн, по нашей оценке», — сказал Глотов.

«Я за картошку, конечно, переживаю, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Меня это успокаивает, но вас не должно успокаивать. Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли», — сказал Лукашенко.