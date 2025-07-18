Госсекретарь США Марко Рубио распорядился запретить американским дипломатам высказываться о честности и легитимности выборов в других странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепа.

В документе говорится, что следует избегать любых оценок справедливости выборов. Разрешается лишь кратко поздравлять победителя и, при необходимости, упоминать общие внешнеполитические интересы.

Подобные заявления теперь могут делать только сам госсекретарь или официальный представитель Госдепа — и только с одобрения руководства.