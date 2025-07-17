Искусственный интеллект может кардинально изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Учёные Кембриджского университета с помощью ИИ повторно проанализировали данные ранее неудачного клинического испытания и выяснили, что препарат всё же эффективен — но лишь у части пациентов на ранней стадии с медленным прогрессированием болезни. Исследование опубликовано в Nature Communications.

ИИ-модель разделила пациентов на две группы по скорости развития заболевания. Оказалось, что препарат снижает уровень патологического белка амилоида у всех, но клиническое улучшение — замедление когнитивного спада на 46% — наблюдается только в «медленной» группе.

Профессор Зои Курци отметила: традиционные методы не учитывают темп развития болезни, что делает испытания неэффективными. ИИ втрое точнее клинических тестов в прогнозах и может сделать разработку новых препаратов от деменции быстрее и надёжнее.