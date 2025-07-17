Впервые Университет АДА начнёт принимать студентов на бесплатные места по государственному заказу по нескольким специальностям. То есть часть абитуриентов сможет учиться там бесплатно.

Как сообщает Minval, обучаться за счёт бюджета смогут абитуриенты, набравшие более 600 баллов по результатам вступительных экзаменов. Бесплатные места предусмотрены для специальностей I и II групп. В I группе, что подразумевает техническое направление, выделены места по следующим специальностям: Информатика — 30 мест (652); Компьютерная инженерия — 30 мест (618); Математика — 30 мест (660); Информационные технологии — 30 мест (626).

Во II группе специальностей экономического направления определено по 30 мест по специальностям «Финансы» (579 балл) и «Экономика» (633).