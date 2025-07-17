В Низаминском районе Баку изменено название популярного торгового центра «8-й км». Как сообщает İqtisadiyyat, рынок передан в управление ООО «Riko Group».
Уже некоторое время торговый центр продолжает свою деятельность под новым названием — «Riko».
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В Низаминском районе Баку изменено название популярного торгового центра «8-й км». Как сообщает İqtisadiyyat, рынок передан в управление ООО «Riko Group».
Уже некоторое время торговый центр продолжает свою деятельность под новым названием — «Riko».