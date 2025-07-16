Визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан и его встреча с президентом Ильхамом Алиевым, состоявшаяся 16 июля, имеет особое значение для развития азербайджано-туркменских отношений. Об этом «Минвалу» заявил политолог Эльхан Шахиноглу.

По его словам, несмотря на то что президентом Туркменистана официально является Сардар Бердымухамедов, ключевую роль в политической жизни страны продолжает играть его отец — Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменистан на протяжении многих лет придерживается политики нейтралитета и не вступает в международные блоки. Хотя страна и является тюркоязычным государством, она не входит в Организацию тюркских государств, участвуя в её заседаниях в качестве наблюдателя. Вместе с тем Турция и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы Туркменистан стал полноправным членом организации.

Шахиноглу также отметил, что Турция и Европейский союз заинтересованы в транспортировке туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана. Однако для этого необходимо построить трубопровод по дну Каспийского моря. Азербайджан, по словам политолога, готов поддержать транспортировку, но не намерен быть инициатором строительства. Баку считает, что реализация проекта должна быть совместной инициативой Туркменистана и ЕС.

Политолог напомнил, что в 1990-х годах отношения между Азербайджаном и Туркменистаном были напряжёнными из-за спора вокруг месторождения «Кяпез» в Каспийском море, которое Туркменистан называл «Сардар». 21 января 2021 года в Ашхабаде был подписан меморандум о совместной разработке и эксплуатации этого месторождения, получившего название «Достлуг». Тем не менее, по словам Шахиноглу, практическая реализация меморандума пока не началась, и этот вопрос может быть обсуждён в ходе визита Гурбангулы Бердымухамедова в Баку.

Политолог также подчеркнул значение намеченного визита туркменского лидера в Карабах. По его мнению, такие визиты демонстрируют поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он выразил надежду, что Туркменистан, вслед за Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном также примет участие в восстановлении региона, построив школу или культурный центр в Карабахе или Восточном Зангезуре.