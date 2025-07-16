Амина Таги завоевала золото на юниорском первенстве Европы по боксу в Сербии, выступая в весовой категории до 50 кг. В финале она одолела армянку Амест Африкян со счётом 4:1. В её честь прозвучал гимн Азербайджана.

Серебро также выиграли Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакерова (63 кг) и Сяма Аббасова (66 кг), бронзу — Айлин Назарова (46 кг), Гюляр Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг).

Женская сборная Азербайджана завершила турнир с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.