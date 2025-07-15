Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он пообещал ввести импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет сделки по прекращению огня в Украине.

«Трамп предъявил Кремлю показной ультиматум. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.