Армения получила от Евросоюза €1,5 млн на «укрепление независимых СМИ».

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

«Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 миллиона евро на укрепление независимых СМИ», — говорится в заявлении.

Также представители ЕС поблагодарили Армению за сотрудничество в сфере предотвращения обхода санкций и договорились «продолжить коллективные усилия в этом направлении».

В Брюсселе подчеркнули, что будут помогать Еревану бороться «с манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами» и поддержали приверженность страны демократическим реформам.