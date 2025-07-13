Лука Модрич, ведущий игрок «Реала», долгие годы выступающий за «сливочных», покидает клуб после последних своих выступлений в составе мадридской команды. Заключительные матчи с его участием мадридцы провели на полях клубного чемпионата мира в США.

Футболист в соцсети Instagram показал фотографии, на которых запечатлены его успехи во время пребывания в «Реале».

«Мое пристанище на протяжении последних 13 лет. И навсегда таким останется. На самом деле это не прощание, а повод увидеться еще раз», — рассказал он о своих ощущениях.