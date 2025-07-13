Согласно информации ГУР Украины, на начало июля 2025 года в арсенале России находится примерно 250 баллистических ракет «Искандер-М» и 50 их аналогов северокорейского производства KN-23. Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что возле границы с Украиной Россия уже развернула более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать указанные ракеты. Разведка также информирует, что оккупанты значительно увеличили темпы производства: вместо 40 единиц в месяц теперь изготавливают 60.

В ГУР сообщают, что в случае ограничения доступа к американским разведывательным данным Киев сможет самостоятельно получать информацию об активности российских пусковых установок баллистических ракет.

«Прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США несколько усложнит выявление активности российских пусковых установок. Однако сохранится возможность получения этой информации», — говорится в информации ведомства.