Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность оказывать поддержку действиям России, направленным на урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам встречи Кима с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей в Вонсане.

«Товарищ Ким Чен Ын ещё раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в успехе России под руководством российского лидера Владимира Путина.