Руководитель МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане выразил искреннюю признательность за участие северокорейских военных в освобождении Курской области.

Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — отмечается в министерстве.

Лавров и Ким Чен Ын также согласились, что причиной роста напряженности на Корейском полуострове является наращивание военной активности Запада. «Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем», — говорится в сообщении дипведомства.

При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в российском МИД.