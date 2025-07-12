Первые ракеты большой дальности, производство которых на Украине финансирует Германия, могут поступить украинской армии в конце июля, заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при германском министерстве обороны Кристиан Фройдинг, сообщает «Интерфакс».

Он сообщил телеканалу ZDF, что в соответствии с майскими договоренностями «уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности».

«В ближайшие недели и месяцы», по его словам, количество таких систем будет «выражаться трехзначным числом».

Средства для приобретения Киевом этих вооружений, которые повысят способности Украины по нанесению ударов по «складам, командным пунктам, аэродромам, самолетам в глубине российской территории», предоставляет германская сторона.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц принял президента Украины Владимира Зеленского в Берлине и сообщил, что ФРГ профинансирует совместное производство на Украине ракет большой дальности чтобы Киев мог наносить удары «даже по военным целей за пределами своей территории без ограничений».