Звоночки, гудочки и прочие звуковые сигналы от президента США военно-политической, тарифной и прочей направленности – будь то исходящие от него лично или фейковые — всякий раз вызывают в мире большой ажиотаж. Другое дело – попусту или нет. Но за последние несколько дней они слились в громкую какофонию, являя собой некий политический прием с противоречивыми целями.

Американская телекомпания CNN «получила доступ» к записям бесед президента США Дональда Трампа за закрытыми дверями во время мероприятий по сбору им средств для своей предвыборной кампании в 2024 году в Нью-Йорке и в штате Флорида. Ну и, разумеется, распространила их. Трамп рассказал (или якобы рассказал) спонсорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину бомбардировкой Москвы, чтобы разубедить его атаковать Украину.

Из аудиозаписи: «Я сказал Путину: «Если вы войдете в Украину, я разбомблю ко всем чертям Москву. Говорю — у меня не будет выбора». Он сказал: «Не может быть», а я сказал: «Может». По словам Трампа, Путин заявил, что он не верит, но, вероятно, «он поверил на 10%».

Аналогичную угрозу Трамп, по его утверждению, озвучил председателю КНР Си Цзиньпину: «Я сказал ему: «Если ты вторгнешься на Тайвань, мы разбомбим к чертям Пекин». Он подумал, что я сошел с ума, и переспросил: «Пекин?» И далее – часто повторяемый тезис Трампа: «Если б я был тогда президентом, конфликтов бы не было».

В аудиозаписях также есть заявление Трампа, касающееся демонстраций в американских университетах в поддержку Палестины: «Я вышвырну их (иностранных студентов, участвующих в протестах) из страны». Впрочем, это внутреннее дело США.

А по другим «статьям» есть вопросы, в частности, по мало реалистичному развитию событий: а что, если в ответ Москва и Пекин разом ударят по США? Нет, не бомбами, а хотя бы прекращением торговли (особенно с Китаем) и полным переходом РФ и КНР во взаиморасчетах на собственные валюты?

Но: если спич Трампа действительно имел место, его можно списать на присущие ему импульсивность, хвастовство и на то, что он не задумывается над тем, что говорит. Достаточно вспомнить его обещание за сутки закончить российско-украинскую войну (и прочие конфликты – тоже). А также и непоследовательность оценок президента Украины Владимира Зеленского – то он «попрошайка», то «хороший парень», то – «плохой парень». Перечень можно продолжить.

С другой стороны, подобные речи («разбомблю Москву и Пекин») могут стать для США если не роковыми, то с далеко идущими негативными последствиями.

Будет ли Трамп в реальности воевать с Китаем в случае его «вторжения» в Тайвань? Сильно сомнительно. Если бы он в принципе рассматривал такую возможность, то не стал бы обкладывать Японию зашкаливающими пошлинами и портить с ней, союзником, отношения, при его военной роли в противостоянии с Китаем.

Россия, как видим, продвигается вперед по территории Украины, а американской бомбардировки Москвы что-то не видно. Из той же серии – угрозы Китаю, даже если «вторжение» в Тайвань состоится. Не будем забывать, что позиции Трампа меняются чуть или не ежечасно. Так что если разговор Трампа со спонсорами его предвыборной кампании действительно имел место с угрозами разбомбить Москву и Пекин, то это можно расценить и как вешание лапши на уши.

Свое недовольство Путиным и «всеми ими» (кем конкретно?) Трамп теперь уже озвучивает и без сомнительных аудиозаписей. И создается впечатление, что «утечка информации» произошла намеренно — для того, чтобы «освежить память» Путина и Си. Это, конечно, в том случае, если речи Трампа на встрече со спонсорами – не выдумка, и теперь раскручивается логика запугивания – иррациональная и наивная. Впрочем, вполне в ковбойском духе самого Трампа.

Второй момент: запись всплыла аккурат к обвинениям в адрес Трампа – в контексте его «мягкости» по отношению к России и ослабления поддержки Украины. Так что не исключено, что «утечка» была организована самим Белым домом.

В Москве к угрожающим речам Трампа отнеслись внешне спокойно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил: «Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет о периоде, когда Трамп еще не был президентом». Песков предложил направить запрос американской стороне.

Между тем намерение «разбомбить Москву» широко растиражировано ведущими мировыми СМИ — при том, что Трамп, насколько известно, сказанных или не сказанных им слов не опроверг и не подтвердил, и это не тот случай, когда молчание — золото.

Тут, надо думать, все же, о «полезности» напоминания об угрозах Путину и Си. С другой стороны, молчание Трампа может быть связано с большой вероятностью распространения фейковой информации, дабы не стали копаться в подлинности аудиозаписей – весьма сомнительной. Нейросеть нынче позволяет имитировать любой голос. Вопрос в том, кто более всего был в этом заинтересован – сам Трамп, Киев, поддержка которого стараниями Трампа сильно «поникла», или определенный сегмент спецслужб самих США.

Еще один вероятный вариант: запись – не фальшивка и, в качестве компромата на Трампа, ждала своего часа. Такая версия вовсе не дурная, учитывая то, что «раздобыла» ее CNN, которой администрация Трампа, равно как и нескольким другим американским изданиям, пригрозила судебными исками о клевете. Адвокаты Трампа потребовали от CNN отказа от публикации, в которой, в частности, содержится «клеветническое утверждение», что ядерная программа Ирана в результате бомбардировки соответствующих объектов ИРИ не уничтожена полностью (Трамп рапортовал с точностью до наоборот).

В таком случае, месть CNN — рупора Демократической партии США — автоматически «включила» раскрутку раздора между Трампом и Путиным, Трампом и Си.

Москве и Пекину совершенно не с руки реагировать на слова Трампа, их проще списать на фейк или интенсивную экспрессивность американского президента. Однако – держать в уме сказанное им, и больше обращать внимание на его действия (весьма хаотичные и не прогнозируемые), чем на вербальный ряд.

Хаос – хаосом, но, все же, не до степени необратимости переговорного процесса с Москвой (речь не только об Украине) и Пекином, поскольку необратимость только усилит стратегическое партнерство России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Словом, на данный момент ситуация, при всем множестве версий, каждая из которых имеет право на существование, видится, в итоге, такой: «утечка» должна была произвести медийный шум, оказавшийся довольно проигрышным для Трампа и льющим воду на мельницу демократов. А также показывающей, что, либо Трамп отчаялся справиться с Москвой (Украина) и Пекином (Тайвань, тарифная и технологическая война).

А бомбить Москву и Пекин Трамп не станет, каким бы безумцем он ни был: ведь «ответка» прилетит мгновенно.

Но Трамп – уже без утечек и фейков – пообещал России некий «сюрприз». «Не скажу – какой, мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал он на заседании американского правительства. И тут для гадания – широчайший простор: это могут быть «маленькие санкции» — прямые или «окольные», к примеру, согласно имеющемуся в конгрессе законопроекту, предусматривающему введение 500-процентных таможенных пошлин на импортные товары из государств, приобретающих российские энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, газ, уран). Запрет для американских граждан и компаний участвовать в сделках с российскими долговыми обязательствами. А также новый пакет помощи Украине, однако без щедрости и «бескорыстия», в этом вопросе, администрации Байдена. То есть — за «зеленые» или за финансы европейцев.