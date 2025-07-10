Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении опубликовало новую редакцию текста государственного гимна страны, а также полную и сокращенную версии музыки в соответствии изменением в закон о государственном гимне, сообщают армянские СМИ.

«Представлены новая редакция гимна «Наше Отечество» (текст на основе слов Микаэла Налбандяна, музыка — Барсег Каначян), а также его исполнение в официально утвержденном полном и укороченном вариантах», — сообщают СМИ.

Как считают авторы документа, конец гимна должен быть более жизнеутверждающим и заканчиваться фразой «Пусть всегда славится Армения» вместо «Блажен тот, кто погибает за свободу своего народа».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал недовольство гербом и гимном Армении, предлагая внести корректировки. Парламент Армении 22 января 2025 года утвердил изменения в госгимн, предложенный группой депутатов во главе со спикером Народного собрания Аленом Симоняном. Он вступил в силу с апреля 2025 года.