Соединенные Штаты хотят увидеть дорожную карту урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, сообщают СМИ.

Госсекретарь США назвал встречу с Лавровым искренней и важной. Рубио также добавил, что президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия гибкости России в вопросе Украины: «Тем не менее США намерены продолжать диалог для достижения урегулирования. Президент Трамп был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения».