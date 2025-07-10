Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании нового фонда по восстановлению Украины, назвав его крупнейшим фондом акций в мире для поддержки страны, пострадавшей от войны. Об этом передает Euronews.

«Я рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления», — отметила фон дер Ляйен.

Сообщается, что фонд будет создан в сотрудничестве с Германией, Францией, Италией, Польшей и Европейским инвестиционным банком.

«Это (создание нового фонда — ред.) даст толчок инвестициям в энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования. Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, привлекая государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны», — добавила президент Еврокомиссии.