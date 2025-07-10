Мужчина проник в здание Дома министерств в центре Астаны и бросил зажигательную смесь в турникет на входе. Злоумышленник задержан, возгорание удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС .

«Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства департамента чрезвычайных ситуаций города Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около 2 кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя. «Нарушитель задержан сотрудниками полиции. Силами департамента чрезвычайных ситуаций проведены дымоудаление и проверка помещений. Пострадавших нет, причина и обстоятельства уточняются», — заключили в ведомстве.